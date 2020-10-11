В Югре зарегистрирована еще одна смерть от COVID-19, 58 человек – в тяжелом состоянии

В Югре по данным на 11 октября коронавирус унес жизни 203 человек. За последние сутки умер еще один пациент с диагностированным COVID-19. Данные приводит оперативный штаб округа.

За последние сутки коронавирус подтвержден у 199 человек, выздоровели 70 человек, продолжают лечение 2 185 пациентов.

«Состояние 58 пациентов тяжелое, 42 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе.

На сегодняшний день коэффициент распространения инфекции составил 1,16, коечный фонд занят на 60 процентов.