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​В Югре за сутки COVID-19 заразились 199 человек

Сургут остается лидером округа по приросту новых COVID-больных

​В Югре за сутки COVID-19 заразились 199 человек
Фото: vk.com/okb_khanty

В Югре зарегистрировано 24 340 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Прирост за сутки 11 октября составил 199 случаев. Лидером по суточному росту заболевания остается Сургут, где выявлено 53 новых зараженных.

Новые случаи COVID-19 зарегистрированы в 20 муниципальных образованиях округа. Вторым по суточному приросту зараженных стал Урай (+29 случаев), третьим – Когалым (+25). Также коронавирус подтвержден у жителей Югорска (+13), Ханты-Мансийска (+13), Советского района (+10), Нижневартовска (+8), Нягани (+7), Нефтеюганска (+6), Сургутского района (+5), Мегиона (+5), Лангепаса (+5), Нефтеюганского района (+5), Октябрьского района (+5), Пыть-Яха (+3), Радужного (+2), Нижневартовского района (+2), Ханты-Мансийского (+1), Кондинского (+1) и Белоярского (+1) районов.

«По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 35 пациентов, с симптомами ОРВИ – 140 человек, в бессимптомной форме заболевания – 24. Выздоровели за весь период пандемии — 21 952 человека», – сообщили в окружном оперштабе.

Последние три недели в Югре регистрируется ежесуточный рост новых случаев заражения COVID-19. Прирост на 11 октября стал рекордным с середины августа.


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Сегодня в 11:49, просмотров: 685, комментариев: 0
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