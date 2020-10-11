В Югре ожидается увеличение ДТП из-за гололедицы

Спасатели Югры предупреждают о возможном образовании гололеда на автодорогах региона и напоминают, что в этот период возрастает число ДТП и травм, полученных пешеходами.

«На территории округа наступает период поздней осени. В эти дни погода переменчива, чаще выпадают осадки, а в ночное время температура может опускаться ниже нуля. Такие условия способствуют проявлению гололедных явлений и увеличению риска возникновения дорожно-транспортных происшествий. Статистические данные показывают, что при первых осенних заморозках и выпадении снега количество дорожно-транспортных происшествий возрастает», – отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Жителям округа рекомендует соблюдать правила дорожного движения, а в случае происшествия звонить по единому номеру 112.

Кроме того, спасатели напомнили об основных правилах безопасности, которые помогут пережить период межсезонья без травм.

Автомобилистам необходимо подготовить транспортное средство к зимним дорогам:

установить зимние шины, которые повысят управляемость транспортного средства при гололедных явлениях и выпадении снега;

внимательно отнестись к управлению транспортным средством: не превышать допустимый скоростной режим, соблюдать дистанцию, избегать резкого маневрирования.

Пешеходам не стоит забывать, что в условиях гололедицы и снегопада тормозной путь транспортных средств увеличивается, поэтому

переходить проезжую часть следует только в строго отведенных местах, убедившись, что водители транспортных средств пропускают вас:

родителям стоит напомнить детям правила безопасности при переходе автодорог.

По данным Ханты-Мансийского ЦГМС, в ближайшие три дня в округе будет идти снег и снег с дождем, по ночам температура воздуха опустится ниже нуля.