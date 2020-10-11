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​С 15 по 19 октября в Югре можно будет бесплатно и анонимно проверить свой ВИЧ-статус

Где в Сургуте бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ

​С 15 по 19 октября в Югре можно будет бесплатно и анонимно проверить свой ВИЧ-статус
Фото: aids-86.info

С 15 до 19 октября в Югре пройдет акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». Бесплатно и анонимной свой ВИЧ-статус можно будет проверить в Нижневартовске, Сургуте, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске и Когалыме.

«Тестирование займет всего 15 минут, и за это время каждый сможет узнать о путях передачи ВИЧ-инфекции, правилах профилактики, а также обсудить со специалистом личные риски и что делать, если тест все же оказался положительным. Акция пройдет с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер, призванных помешать распространению новой коронавирусной инфекции», – рассказали в пресс-службе югорского Центра профилактики и борьбы со СПИД.

График:

15 октября

Нижневартовск. Время: 12:00 – 18:00. Адрес: Нижневартовск, ул. Северная, д. 37.

Сургут. Время: 12:00 – 18:00. Адрес: Сургут, ул. Ленина д. 35, площадка перед Агентством воздушных сообщений.

17 октября

Нефтеюганск. Время: 12:00 – 18:00. Адрес: Нефтеюганск, 2 микрорайон, строение 33 (территория напротив 2-го входа в ТЦ «Европа»).

Ханты-Мансийск. Время: 12:00 – 18:00. Адрес: г.Ханты-Мансийск, ул.Энгельса д.1. Центральная площадь города.

Сургут - Ночное тестирование! Время: 21:00 – 00:00. Адрес: Сургут, площадь Ж\Д вокзала.

19 сентября

Когалым. Время: 12:00 – 18:00. Адрес: Когалым, Центральная площадь (возле детского городка).

Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» стартовала 26 июня одновременно из Камчатки и Калининграда. 16 ноября две команды, проехав через всю страну, встретятся в Казани.

«Ставшие узнаваемыми мобильные пункты тестирования (МПТ) – брендированные автомобили ГАЗ белого цвета с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция» на бортах в этом году проедут 216 городов в 45 регионах России, включая регионы Крайнего Севера и Северного Кавказа. Акция станет самой масштабной за последние годы, что в совокупности даст возможность рассказать о проблеме ВИЧ/СПИДа людям, проживающим на всей территории России», – отметили в Центре профилактики и борьбы со СПИД.


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Сегодня в 10:48, просмотров: 34, комментариев: 0
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