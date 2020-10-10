В Югре до 2030 года планируют дополнительно добыть 23 млн тонн нефти. Об этом на заседании окружного правительства сообщил директор департамента недропользования и природных ресурсов Сергей Филатов.

По словам чиновника, дополнительно пробурить в ближайшие три года один миллион метров эксплуатационного бурения позволит реализация мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности нефтегазовой отрасли и установление объема налоговых расходов округа в 2021-2023 годах на уровне 35 миллиардов рублей.