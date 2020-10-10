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​За сутки в Югре скончалось еще два пациента с коронавирусом

За весь период пандемии в Югре от коронавируса скончалось 202 человека

​За сутки в Югре скончалось еще два пациента с коронавирусом

Число умерших от коронавируса югорчан за весь период пандемии достигло 202 человек: за сутки скончалось еще два пациента с лабораторно подтвержденным заболеванием. Об этом сообщает окружной оперативный штаб.

Напомним, что за минувший день в регионе выявлено 189 новых случаев инфицирования. Состояние 57 пациентов тяжелое, 40 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 103 человека, за весь период пандемии – 21 882 югорчанина.

Под наблюдением (в том числе самоизоляции) находятся 8 103 человека, сняты с наблюдения – 80 768.


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Сегодня в 11:23, просмотров: 345, комментариев: 0
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