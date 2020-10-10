В Югре за минувший день коронавирусом заразилось 189 человек

В Югре коронавирус подтвердился у 189 местных жителей. Таким образом, за весь период пандемии в регионе выявлен 24 141 случай заражения. Об этом сообщает оперштаб.

Новые пациенты зарегистрированы в 21 муниципалитете округа:

Сургут – 36; Ханты-Мансийск – 30; Югорск – 15; Советский район – 15; Нефтеюганск – 12; Урай – 11; Когалым – 10; Нижневартовск – 9; Нягань – 8; Октябрьский район – 8; Нефтеюганский район – 7; Радужный – 5; Лангепас – 4; Нижневартовский район – 4; Пыть-Ях – 3; Сургутский район – 3; Ханты-Мансийский район – 3; Мегион – 2; Белоярский район – 2; Березовский район – 1; Кондинский район – 1.

«На момент выявления у 145 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 зафиксирована пневмония, у 21 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 174 случаях. По 15 контакты уточняются. Состояние 57 пациентов тяжелое, 40 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – передает опершатб.