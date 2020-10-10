В Югре за минувший день коронавирусом заразилось 189 человек

В Югре коронавирус подтвердился у 189 местных жителей. Таким образом, за весь период пандемии в регионе выявлен 24 141 случай заражения. Об этом сообщает оперштаб.
Новые пациенты зарегистрированы в 21 муниципалитете округа:
- Сургут – 36;
- Ханты-Мансийск – 30;
- Югорск – 15;
- Советский район – 15;
- Нефтеюганск – 12;
- Урай – 11;
- Когалым – 10;
- Нижневартовск – 9;
- Нягань – 8;
- Октябрьский район – 8;
- Нефтеюганский район – 7;
- Радужный – 5;
- Лангепас – 4;
- Нижневартовский район – 4;
- Пыть-Ях – 3;
- Сургутский район – 3;
- Ханты-Мансийский район – 3;
- Мегион – 2;
- Белоярский район – 2;
- Березовский район – 1;
- Кондинский район – 1.
«На момент выявления у 145 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 зафиксирована пневмония, у 21 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 174 случаях. По 15 контакты уточняются. Состояние 57 пациентов тяжелое, 40 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – передает опершатб.