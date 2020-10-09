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​Борьба за жилье, тепло и инвесторов – чем живет и куда движется Октябрьский район

Глава Октябрьского района отчиталась перед губернатором Югры о пяти годах своей работы

​Борьба за жилье, тепло и инвесторов – чем живет и куда движется Октябрьский район
Фото admhmao.ru

В четверг, 8 октября, губернатор Наталья Комарова продолжила свою серию встреч с главами муниципалитетов, и очередным докладчиком для нее (а также более чем десяти тысяч зрителей в Instagram) стала руководитель Октябрьского района Анна Куташова. Напомним, что сама Наталья Комарова была переизбрана на третий губернаторский срок в сентябре, и после этого начала традиционные беседы со своей командой в муниципалитетах, чтобы зафиксировать успехи, обозначить проблемы и дать обратную связь.

Ключевым вопросом для Октябрьского района стало расселение ветхого и аварийного жилья. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» муниципалитет закрыл вопрос с балками два года назад, что радует. За пять лет 575 семей переехали из аварийных домов, а всего жилищные условия улучшили 780 семей. При этом 17 процентов всех квартир в целом муниципалитете до сих пор считаются аварийными, и это, как обозначила Наталья Комарова, «первоочередная задача для всей административной команды».

Два года как Октябрьский район активно включился в процесс инициативного бюджетирования – то есть граждане принимают непосредственное участие в выборе целей, куда направить деньги из местной казны. Это понравилось людям, поэтому сразу четыре поселения района будут реализовывать 11 проектов в рамках своих инициатив.

Строятся малые и средние предприятия – небольшие заводы по изготовлению хлеба, предприятия лесозаготовки (по этому параметру производительность выросла на треть за пять лет), привлекаются инвесторы для вылова и обработки рыбы (наловили аж на 45 процентов больше, чем пять лет назад).

Еще достижения пятилетки: десять объектов образования, три объекта культуры, два объекта спорта и один – здравоохранения.

Как всегда – все очень хорошо, пока идет сам доклад, но потом губернатор, опираясь на свои знания специфики муниципалитета, а также собранные мнения югорчан в разных соцсетях, начинает задавать вопросы. Этот метод, судя по всем встречам глав с губернатором, дает безошибочный результат – никто, кроме жителей определенной территории, не может сформулировать ее проблемы, и именно к ним постоянно апеллирует руководитель региона.

Конечно, первейшей задачей, как мы писали выше, Наталья Комарова назвала жилищную – слишком большой аварийный фонд нужно устранять максимальными темпами, и даже нынешнее перевыполнение плана по вводу нового жилья на 15 процентов на фоне происходящего недостаточны. Тут глава региона была безапелляционна.

Также она указала на то, что работа с проектами по вылову и переработке рыбы идет недостаточно активно. «Вам нужно иметь на этот счет готовые решения и договоренности с якорными инвесторами, кто будет обеспечивать реализацию задуманного. Вот такую оценку даю я и наши профильные департаменты. Ваша активность на этом поле должна перейти на новый уровень и сопровождаться конкретными решениями и проектами», – жестко и конкретно поставила задачи губернатор.

Наталья Комарова при этом похвалила, как она любит это делать, гражданскую активность жителей Октябрьского района. Дело в том, что люди через ТОСы по своей инициативе вложили деньги и привлекли софинансирование бюджетов разных уровней, чтобы организовать на своей территории подключение к теплосетям. И после первого успешного случая желающих провести аналогичную операцию сразу стало в несколько раз больше. «Положительный пример притягивается. Дай бог, прошу поддерживать их всегда», – тепло отозвалась об этом губернатор. Надо понимать, что Наталья Комарова всегда очень трепетно относится к позитивным инициативам югорчан и старается оказать им максимальную помощь.

В финале разговора речь зашла о завершении полномочий Анны Куташовой на посту главы Октябрьского района, и выяснилось, что она готова продолжить работать в муниципальной «сборной» Натальи Комаровой еще пять лет. «Я поддержу вашу кандидатуру. Надеюсь, что жители вам доверяют, и готовы в одной команде с вами заниматься решением общих задач», – резюмировала губернатор.


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09 октября в 23:34, просмотров: 153, комментариев: 0
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