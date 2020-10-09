Глава Кондинского района отчитался о работе перед губернатором Югры Натальей Комаровой

Продолжается серия встреч губернатора Натальи Комаровой с главами муниципалитетов Югры. Это в принципе традиция главы региона, а после перевыборов на третий срок она запустила большой, на этот раз виртуальный тур разговоров со всей своей командой на местах, чтобы «сверить часы» и дать установки на ближайшую перспективу. В четверг, 8 октября, пришла очередь встречи с главой Кондинского района Анатолием Дубовиком.

По запросу Натальи Комаровой муниципальные руководители докладывали о комплексном развитии своей территории – губернатор учитывает все критерии. Так, в Кондинском районе за пять лет работы нынешнего главы суммарно на более чем 300 млн снизился объем муниципальных долгов, а собственные доходы местной казны выросли на 216 млн рублей в год, плюс 150 миллионов – безвозмездных поступлений.

В районе строятся дороги, в том числе принципиально важные – по линии от Тюмени до Междуреченского. Растет агропром (как многие привыкли по советским сводкам – площади посевов на 80 процентов, поголовье крупного рогатого скота и надои – аж на 60 процентов), строятся предприятия по обработке рыбы, дикоросов, молока.

Нефтяные котельные муниципалитет заменяет угольными, что снижает стоимость услуг ЖКХ. Некоторые поселения подключаются к газу, что еще упрощает и удешевляет их жизнь.

За пять лет построено три новых школы (почти весь район учится в одну смену), идет реконструкция детсадов. «До 2022 года Кондинский район полностью избавится от аварийного жилого фонда, признанного таковым на 1 января 2017 года», – цитирует Дубовика департамент общественных связей Югры.

В финале своего доклада глава рассказал, как по территории района успешно распространяется сеть интернет – в некоторые места даже электричество стационарное еще не приехало, а доступ во всемирную паутину уже имеется.

Но все эти доклады были, скорее, для зрителей разговора с Instagram (редко где встретишь, что глава отчитывается перед губернатором публично и люди могут за этим наблюдать в прямом эфире и потом посмотреть в записи), которых набралось немало – 13 тысяч просмотров. Нет сомнений, что все эти данные были у Натальи Комаровой, которая после речи муниципального главы начала задавать вопросы по проблемным темам.

Тут губернатор продемонстрировала, что находится в курсе вопросов и потребностей жителей района – в этом помогает мониторинг соцсетей и отработка обращений к главе региона. Например, Наталья Комарова напомнила Дубовику о проблеме захламленных берегов рек. Тот, к счастью для него, обладал информацией – рассказал, что есть несколько барж, десятилетиями лежащих у берегов, и их постепенно разбирают – дело затягивается из-за того, что работы можно проводить только в период осеннего маловодья.

Губернатор также указала на одну из насущных потребностей и проблем, касающихся всего региона – обеспечения качественного бесплатного питания для школьников, поэтому качество порций надо проверить, оценить вместе с детьми и недочеты устранить. «Наталья Владимировна, я сам проверяю, по армейской привычке пробовал то, что готовят для детей, качество там на пять баллов», – отрапортовал глава муниципалитета. «Вы же понимаете, что мы взрослые люди, и наши вкусовые предпочтения могут отличаться. Оцените, пожалуйста, это вместе с детьми», – мягко поправила его губернатор.

Финалом разговора стало обсуждение повторного выдвижения Анатолия Дубовика в качестве главы Кондинского района. «С пожеланиями максимально раствориться в запросах населения – я поддержку вашу кандидатуру», – сообщила Наталья Комарова.

Следующими на очереди главами, которые в этот день общались с губернатором, стали руководители Нефтеюганского и Октябрьского районов. Читайте об этом в ближайшее время на siapress.ru.