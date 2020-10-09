16+
Логотип Сиапресс
USD  77,0284   EUR  90,7163  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Новые школы, рост надоев и интернет там, где нет стационарного электричества – чем жил Кондинский район последние пять лет

Глава Кондинского района отчитался о работе перед губернатором Югры Натальей Комаровой

​Новые школы, рост надоев и интернет там, где нет стационарного электричества – чем жил Кондинский район последние пять лет
Фото admhmao.ru

Продолжается серия встреч губернатора Натальи Комаровой с главами муниципалитетов Югры. Это в принципе традиция главы региона, а после перевыборов на третий срок она запустила большой, на этот раз виртуальный тур разговоров со всей своей командой на местах, чтобы «сверить часы» и дать установки на ближайшую перспективу. В четверг, 8 октября, пришла очередь встречи с главой Кондинского района Анатолием Дубовиком.

По запросу Натальи Комаровой муниципальные руководители докладывали о комплексном развитии своей территории – губернатор учитывает все критерии. Так, в Кондинском районе за пять лет работы нынешнего главы суммарно на более чем 300 млн снизился объем муниципальных долгов, а собственные доходы местной казны выросли на 216 млн рублей в год, плюс 150 миллионов – безвозмездных поступлений.

В районе строятся дороги, в том числе принципиально важные – по линии от Тюмени до Междуреченского. Растет агропром (как многие привыкли по советским сводкам – площади посевов на 80 процентов, поголовье крупного рогатого скота и надои – аж на 60 процентов), строятся предприятия по обработке рыбы, дикоросов, молока.

Нефтяные котельные муниципалитет заменяет угольными, что снижает стоимость услуг ЖКХ. Некоторые поселения подключаются к газу, что еще упрощает и удешевляет их жизнь.

За пять лет построено три новых школы (почти весь район учится в одну смену), идет реконструкция детсадов. «До 2022 года Кондинский район полностью избавится от аварийного жилого фонда, признанного таковым на 1 января 2017 года», – цитирует Дубовика департамент общественных связей Югры.

В финале своего доклада глава рассказал, как по территории района успешно распространяется сеть интернет – в некоторые места даже электричество стационарное еще не приехало, а доступ во всемирную паутину уже имеется.

Но все эти доклады были, скорее, для зрителей разговора с Instagram (редко где встретишь, что глава отчитывается перед губернатором публично и люди могут за этим наблюдать в прямом эфире и потом посмотреть в записи), которых набралось немало – 13 тысяч просмотров. Нет сомнений, что все эти данные были у Натальи Комаровой, которая после речи муниципального главы начала задавать вопросы по проблемным темам.

Тут губернатор продемонстрировала, что находится в курсе вопросов и потребностей жителей района – в этом помогает мониторинг соцсетей и отработка обращений к главе региона. Например, Наталья Комарова напомнила Дубовику о проблеме захламленных берегов рек. Тот, к счастью для него, обладал информацией – рассказал, что есть несколько барж, десятилетиями лежащих у берегов, и их постепенно разбирают – дело затягивается из-за того, что работы можно проводить только в период осеннего маловодья.

Губернатор также указала на одну из насущных потребностей и проблем, касающихся всего региона – обеспечения качественного бесплатного питания для школьников, поэтому качество порций надо проверить, оценить вместе с детьми и недочеты устранить. «Наталья Владимировна, я сам проверяю, по армейской привычке пробовал то, что готовят для детей, качество там на пять баллов», – отрапортовал глава муниципалитета. «Вы же понимаете, что мы взрослые люди, и наши вкусовые предпочтения могут отличаться. Оцените, пожалуйста, это вместе с детьми», – мягко поправила его губернатор.

Финалом разговора стало обсуждение повторного выдвижения Анатолия Дубовика в качестве главы Кондинского района. «С пожеланиями максимально раствориться в запросах населения – я поддержку вашу кандидатуру», – сообщила Наталья Комарова.

Следующими на очереди главами, которые в этот день общались с губернатором, стали руководители Нефтеюганского и Октябрьского районов. Читайте об этом в ближайшее время на siapress.ru.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 20:30, просмотров: 73, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​СРОЧНО! У Натальи Комаровой диагностирован коронавирус 2291
  2. Татьяна Истомина: «Я не яжмать, но стараюсь уберегать Катю от злых и завистливых людей» // ONLINE 1286
  3. Филологи Николай Ганущак, Дмитрий Ларкович: «Популярность русского языка в мире только растет» 821
  4. 175 новых случаев заражения СOVID-19 выявили в Югре накануне 759
  5. Молиться в трусах 705
  6. ​В Когалыме на стройплощадке колледжа погибли четыре человека 674
  7. Сургутяне собрались отстреливать ворон: их стало слишком много 665
  8. ​Вся жизнь в шкафу 622
  9. ​Бодрое утро: в Покачах пожарная сигнализация сорвала уроки в школе 620
  10. ​Психанул: сургутянин разбил экран в лифте и попал под «уголовку» 602
  1. ​В Сургуте из окна 11 этажа выпал мужчина 46229
  2. ​У жителей Югры осталось менее 30 дней, чтобы получить 35 тысяч рублей из Югорского семейного капитала 19005
  3. ​Озолотил! Житель Нижневартовска перевел мошенникам 5,4 млн рублей 11728
  4. С ноября два пригородных поезда из Нижневартовска и Сургута перестанут принимать пассажиров 11235
  5. ​«Не вижу другой возможности»: тренер спортшколы Нефтеюганске вышел на центральную площадь и объявил голодовку 8515
  6. ​83-летнего югорчанина, пропавшего в лесу почти месяц назад, нашли мертвым 8452
  7. ​Конец Югорскому тракту 8284
  8. ​Сургутянин выжил после выстрела из ружья в рот 6914
  9. В Сургуте из воды выловили огромную катушку 5988
  10. Сургутяне делятся фотографиями первого снега в соцсетях 4558
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 647367
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 270801
  3. ​Кто такой Зятек? 63784
  4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 54309
  5. ​Тюменская область не будет финансировать строительство второго моста через Обь 49292
  6. ​В Сургуте из окна 11 этажа выпал мужчина 46229
  7. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 33112
  8. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 32648
  9. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 24829
  10. ​Самолет «Аэрофлота» при заходе на посадку в Нижневартовске повредила стая птиц 20747

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика