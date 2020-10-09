В Югре тестируют уникальный аппарат МРТ, аналогов которому практически нет в России

В Югре продолжается тестирование новейшего магнитно-резонансного томографа Signa Architect 3T – это второй подобный аппарат на территории России. Как рассказал у себя в Facebook директор департамента здравоохранения региона, в сентябре на нем прошли обследования 200 югорчан, а на пиковой мощности он сможет выдавать по 500 исследований в месяц.

Новый томограф выдает куда более «чистые картинки», работает в восемь (!) раз быстрее, чем аппараты МРТ предыдущих формаций, а также позволяет делать больше исследований без использования контрастного вещества (оно вкалывается пациентам, чтобы позволять лучше «просвечивать» некоторые части тела). Если учесть, что есть люди, которым подобные инъекции противопоказаны по здоровью, то у них появляется новая возможность пройти качественное исследование.

Более того, у этого томографа есть большие плюс и с точки зрения комфорта для людей – он увеличен в размерах, так что туда смогут поместиться пациенты с более крупным телосложением, а людям с клаустрофобией будет спокойнее. Плюс – улучшенная система вентиляции и аудиосопровождение. Те, кто бывал внутри аппарата МРТ, знают, насколько это важно.

Новый томограф установлен и проходит обкатку в окружном кардиоцентре Сургута.