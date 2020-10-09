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​В Когалыме на стройплощадке колледжа погибли четыре человека

В Когалыме четверо строителей погибли, упав с высоты шестого этажа. Возбуждено уголовное дело

​В Когалыме на стройплощадке колледжа погибли четыре человека
Фото: hmao.sledcom.ru

Вечером в четверг, 8 октября, в Когалыме на строительном объекте «Когалымский политехнический колледж» погибли четыре человека. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла около 19.00. Рабочие бетонировали перекрытия лестничного пролета. «При подаче бетонной смеси произошло разрушение опор, удерживающих опалубок. Из-за разрушения строительной конструкции и прорыва жидкой бетонной смеси из формы четверо рабочих подрядной организации упали с высоты шестого этажа, около 23 метров, вместе с конструкцией и бетонной смесью. В результате падения трое потерпевших скончались, один с тяжелыми травмами находится в медицинском учреждении», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Медикам городской больницы не удалось спасти жизнь четвертого пострадавшего – он скончался в медицинском учреждении, передает Znak.com. По данным издания, двое погибших приехали в регион из Узбекистана, еще двое – из Омской и Курганской областей.

Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Проводится также прокурорская проверка.


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Сегодня в 13:54, просмотров: 299, комментариев: 0
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