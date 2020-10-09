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​Бодрое утро: в Покачах пожарная сигнализация сорвала уроки в школе

В Югре из школы эвакуировали 420 человек

​Бодрое утро: в Покачах пожарная сигнализация сорвала уроки в школе
Фото: 86.mchs.gov.ru

Утром в пятницу, 9 октября, в городе Покачи из средней школы №4 эвакуировали 420 учеников и сотрудников. В 8.04 в учебном заведении сработала пожарная сигнализация. На место происшествия выехали четыре пожарных расчета.

«По прибытию к месту происшествия была проведена разведка, в ходе которой установлено ложное срабатывание сигнализации. Убедившись, что угрозы жизни и здоровью людей нет, пожарные убыли в пункт дислокации», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Стоит отметить, что в учебных заведениях Югры регулярно эвакуируют учебные заведения из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации. В этом учебном году эвакуация проводилась в Нефтеюганске.


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Сегодня в 10:31, просмотров: 207, комментариев: 0
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