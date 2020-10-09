За весь период пандемии в Югре от коронавируса скончалось 200 человек

Число умерших от коронавируса югорчан за весь период пандемии достигло 200: за сутки скончалось два пациента с лабораторно подтвержденным заболеванием. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Напомним, что за минувший день в регионе выявлено 175 новых случаев инфицирования. Состояние 47 пациентов тяжелое, 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 102 человека, за весь период пандемии – 21 779 югорчан.

Больше всего зараженных зарегистрировано в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске. Меньше всего – в Лангепасе и Ханты-Мансийском районе.