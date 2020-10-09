В Югре за минувший день коронавирусом заразилось 175 человек

В Югре коронавирус подтвердился у 175 местных жителей. Таким образом, за весь период пандемии в регионе выявлено 23 952 случая заражения. Об этом сообщает оперштаб.

Новые пациенты зарегистрированы в 19 муниципалитетах округа:

Ханты-Мансийск – 31;

Сургут – 30;

Нижневартовск –18;

Урай – 14;

Когалым – 12;

Югорск – 11;

Нефтеюганск – 10;

Октябрьский район – 8;

Советский район – 7;

Радужный – 7;

Нижневартовский район – 5;

Нягань – 5;

Нефтеюганский район – 5;

Кондинский район – 3;

Сургутский район – 3;

Мегион – 2;

Покачи – 2;

Лангепас – 1;

Ханты-Мансийский район – 1.

«На момент выявления у 117 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 42 зафиксирована пневмония, у 16 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 168 случаях. По 7 контакты уточняются. Состояние 47 пациентов тяжелое, 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – оповещает пресс-служба оперштаба.