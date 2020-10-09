В Югре за минувший день коронавирусом заразилось 175 человек

В Югре коронавирус подтвердился у 175 местных жителей. Таким образом, за весь период пандемии в регионе выявлено 23 952 случая заражения. Об этом сообщает оперштаб.
Новые пациенты зарегистрированы в 19 муниципалитетах округа:
- Ханты-Мансийск – 31;
- Сургут – 30;
- Нижневартовск –18;
- Урай – 14;
- Когалым – 12;
- Югорск – 11;
- Нефтеюганск – 10;
- Октябрьский район – 8;
- Советский район – 7;
- Радужный – 7;
- Нижневартовский район – 5;
- Нягань – 5;
- Нефтеюганский район – 5;
- Кондинский район – 3;
- Сургутский район – 3;
- Мегион – 2;
- Покачи – 2;
- Лангепас – 1;
- Ханты-Мансийский район – 1.
«На момент выявления у 117 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 42 зафиксирована пневмония, у 16 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 168 случаях. По 7 контакты уточняются. Состояние 47 пациентов тяжелое, 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – оповещает пресс-служба оперштаба.