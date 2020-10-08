Губернатор Югры Наталья Комарова уходит на удаленку — у нее обнаружен коронавирус

Губернатор Югры Наталья Комарова заболела COVID-19: об этом она сообщила в своем инстаграм-аккаунте.



«У меня ПЦР+, чувствую себя нормально», — написала глава региона, отметив, что уходит на удаленный формат работы.

Напомним, что тест по методу ПЦР позволяет ответить на вопрос, болен сейчас человек COVID-19 или нет.

Отметим, что Наталья Комарова находилась в списке людей, контактировавших с депутатом окружной думы Ринатом Айсиным, который, напомним, совсем недавно переболел ковидом. Айсин присутствовал на церемонии инаугурации главы региона, а положительные результаты теста узнал на следующий день. Болезнь у него прошла без симптомов, на сегодняшний день он уже здоров.