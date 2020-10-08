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​СРОЧНО! У Натальи Комаровой диагностирован коронавирус

Губернатор Югры Наталья Комарова уходит на удаленку — у нее обнаружен коронавирус

​СРОЧНО! У Натальи Комаровой диагностирован коронавирус
Фото: instagram.com/nv__komarova

Губернатор Югры Наталья Комарова заболела COVID-19: об этом она сообщила в своем инстаграм-аккаунте.

«У меня ПЦР+, чувствую себя нормально», — написала глава региона, отметив, что уходит на удаленный формат работы.

Напомним, что тест по методу ПЦР позволяет ответить на вопрос, болен сейчас человек COVID-19 или нет.

Отметим, что Наталья Комарова находилась в списке людей, контактировавших с депутатом окружной думы Ринатом Айсиным, который, напомним, совсем недавно переболел ковидом. Айсин присутствовал на церемонии инаугурации главы региона, а положительные результаты теста узнал на следующий день. Болезнь у него прошла без симптомов, на сегодняшний день он уже здоров.


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Сегодня в 21:32, просмотров: 303, комментариев: 2
Комментарии:
Мономах
не нравится
Сегодня в 21:40
Спасиб Айсину за ето?
6xz34e
не нравится
Сегодня в 21:58
Выздоравливайте!
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