В Югре вырос средний размер микрозайма

Жители Югры стали занимать до зарплаты у банков большие суммы. Средний размер микрозайма вырос в регионе с апреля 2020 года на 5,1 процента – до 8 849 рублей. С таким показателем округ находится на седьмом месте регионов России по динамике среднего размера микрозайма.

В России в августе 2020 года средний размер микрозайма вырос на 5,2 процента по сравнению с «карантинным» апрелем (7,81 тыс. руб.) и составил максимальные с начала года 8,22 тысячи рублей, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

«Сегмент займов «до зарплаты» продолжает восстанавливаться после сокращения выдачи весной 2020 года, связанной с «карантинными» мероприятиями. В апреле – мае граждане старались ограничивать собственное потребление и более осторожно относиться к принятию не себя новых долговых обязательств. После снятия жестких «карантинных» мероприятий, ситуация в сегменте микрозаймов постепенно начала восстанавливаться. Как следствие, средний чек займа «до зарплаты» демонстрирует возвращение к значениям начала года», – считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в августе 2020 года зафиксирован в Москве (11,82 тыс. руб.), Ростовской области (9,71 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (9,21 тыс. руб.).