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​В Югре из-за COVID-19 и ОРВИ 172 класса перешли на дистанционное обучение

36 школ Югры перевели учеников на дистанционку из-за коронавируса и ОРВИ

​В Югре из-за COVID-19 и ОРВИ 172 класса перешли на дистанционное обучение
Фото: pixabay.com

В Югре ряд образовательных учреждений полностью или частично приостановили учебный и воспитательный процесс из-за заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией. По данным на 5 октября, в регионе полностью были закрыты четыре детсада, еще в девяти ДОУ не работали 20 групп, одна школа и 172 класса в 35 школах перешли на дистанционное обучение. Такие же ограничения введены в девяти группах в пяти средних учебных заведениях и двух группах в одном вузе. Получить актуальные данные на 8 октября не удалось – у окружном управлении Роспотребнадзора не ответили на звонки корреспондента ИА СИА-ПРЕСС.

Между тем, на заседании оперштаба 6 октября руководитель ведомства Майя Соловьева сообщила, что две недели назад количество закрытых на карантин школьных классов было в два раза больше.

По последним данным, эпидемический порог по ОРВИ среди детсадовцев и школьников в регионе не превышен. Среди 11 965 заболевших 57,2 процента – дети. Среди детей от 3 до 6 лет заболеваемость составляет 175,46 на 10 тысяч, что ниже эпидпорога на 67,7 процента и ниже предыдущей недели на 17,9 процента. Среди детей от 7 до 14 лет – 148,32 на 10 тысяч, что ниже эпидпорога на 37,8 процента, и ниже предыдущей недели на 40,85 процента.


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Сегодня в 16:10, просмотров: 179, комментариев: 0
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