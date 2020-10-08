Мошенники притворяются полицейскими, чтобы выманить у жителей Югры деньги с банковской карты

Жительницу поселка Сайгатина обманули лжеполицейские. Из-за своей доверчивости женщина потеряла более 150 тысяч рублей.

Как рассказала сама потерпевшая, сначала ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности Сбербанка. Югорчанка сразу поняла, что это мошенник и прекратила разговор, однако после этого женщине позвонили якобы с номера дежурной части полиции. Аферист предложил ей следовать инструкциям лжебанкира, чтобы не сорвать операцию по поимке злоумышленников.

Жительница поселка согласилась помочь и после следующего звонка назвала данные своей карты. Злоумышленники похитили у югорчанки более 150 тысяч. После этого лжеполицейский позвонил вновь, поблагодарил за сотрудничество и предупредил об уголовной ответственности за разглашение информации.

Спустя время потерпевшая поняла, то попалась на уловки мошенников и обратилась к реальным сотрудникам полиции.

«В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление и задержание причастных лиц. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», – сообщили в пресс-службе УМВД Югры.