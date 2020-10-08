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​Получили все: ПФР раскрыл данные о сумме выплат семьям в период COVID-карантина

На «путинские» выплаты детям в Югре направили семь миллиардов рублей

​Получили все: ПФР раскрыл данные о сумме выплат семьям в период COVID-карантина
Фото: pixabay.com

В Югре на выплаты семьям с детьми, введенные в период пандемии COVID-19, направили семь миллиардов рублей. Поддержку от государства получили 308 тысяч семей. Об этом сообщает пресс-служба отделения ПФР по Югре.

«Отделением ПФР по Ханты-Мансийскому автономному округу и его территориальными подразделениям было обработано 100 процентов поступивших заявлений, на основании которых около 308 тысяч семей получили выплаты на общую сумму в размере семи миллиардов рублей. Из общего количества удовлетворенных обращений более 85 тысяч заявлений поступило от граждан на установление ежемесячной выплаты в размере 5000 рублей. Сумма средств, перечисленных на счета заявителей по этому основанию, составила более 957 миллионов рублей. За единовременной выплатой семьям с детьми от 3 до 16 лет обратилось более 240 тысяч граждан, общая сумма перечисленных средств по этим заявлениям составила около трех миллиардов рублей», – уточнили в отделении.

Выплаты семьям стали одной из мер поддержки населения России в период действия ограничительных мероприятий из-за пандемии коронавируса. На ежемесячную выплату в размере 5000 рублей могли рассчитывать семьи с детьми до 3 лет, на единовременную выплату в размере 10000 рублей – семьи с детьми до 16 лет. Эти выплаты носили заявительный характер, обратиться за ними необходимо было в срок до 30 сентября.


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Сегодня в 14:40, просмотров: 132, комментариев: 0
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