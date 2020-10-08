В Югре выделен очередной транш на поддержку бизнеса во время коронавируса

Очередная мера поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего во время коронакризиса, реализована в Югре – правительство дополнительно выделило 15 млн рублей на компенсацию процентной ставки по кредитам. Этой мерой смогут воспользоваться более 100 бизнесов – если подойдут по критериям и оформят заявки, рассказывает департамент общественных связей.

Бюджет компенсирует половину фактически выплаченных процентов по кредиту, но в некоторых случаях эта доля может вырасти до 100 процентов. При этом максимум, который сможет получить одна компания – 120 000 рублей. Все подробности этой правовой и финансовой механики вкупе с необходимыми для заполнения формами – на портале бизнеса Югры.

Стоит отметить, что первоначально на подобную форму поддержки бизнеса округ выделил всего 5 млн рублей, и за считанные недели получил заявок на 6,5 млн рублей. Тогда ставку компенсировали строительные компании, медклиники, общепит и социальный бизнес. «Сейчас поддержка бизнеса рассматривается как глобальная задача и любая мера, или льгота может послужить новым толчком для предпринимателя, оказавшегося в сложной ситуации. Я рад, что мы получили возможность возобновить приём заявок на компенсацию банковской процентной ставки», – заявил по этому поводу гендиректор Фонда поддержки предпринимательства Югры Сергей Стручков.