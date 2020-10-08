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​В Югорске стая собак держит в страхе жителей города

В Югорске стая агрессивных собак напала на детей

​В Югорске стая собак держит в страхе жителей города
Фото: pixabay.com

В Югорске стая бродячих собак держит в страхе жителей города. Об этом в социальной сети рассказал экс-депутат местной думы Антон Пантин.

«Стая агрессивных бродячих собак держит в страхе центр города Югорска в районе Гимназии. Много жалоб на бездействие администрации города в части отлова, ведь собаки в основном находятся на территории учебного заведения, где ежедневно сотни детей. Всем фиолетово...», – написал он и опубликовал видео.

В ролике запечатлено, как крупные собаки бегают по двору жилого дома и лают на прохожих. В какой-то момент стая окружила детей, которые не могли сдвинуться с места, пока животные не отвлеклись.

В комментариях к посту местные жители подтвердили, что проблема для них актуальна. «Мы живём в этом районе и боимся детей одних гулять выпустить, собаки уже нападали на моих детей, никто за этим не следит пока беда не случиться», – написала Светлана Тукачева.

В пресс-службе администрации города пообещали прокомментировать ситуацию только в ответ на официальный запрос, который направлен ИА СИА-ПРЕСС 8 октября.


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Сегодня в 12:55, просмотров: 40, комментариев: 0
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