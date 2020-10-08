80 процентов жителей Югры не довольны размером своей зарплаты

Только каждого пятого жителя Югры (21%) устраивает размер его заработной платы. Остальные (79%) считают, что им платят мало. Уровень недовольства зарплатой в ХМАО – самый высокий в стране. Таковы результаты исследования сервиса по поиску работы hh.ru.

«32 процента жителей Югры, недовольных своим доходом, хотели бы зарабатывать в полтора-два раза больше, еще 29 процентов – в два-три раза. 13 процентов рассказали, что мечтают о зарплате в три-четыре раза выше нынешней. Таких, кто хотел бы иметь зарплату более чем в десять раз выше нынешней, в регионе оказалось всего три процента. Чаще всего таких соискателей можно встретить среди рабочего персонала и высшего менеджмента», – рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Больше всего неудовлетворенных заработком в профессиональных сферах «Наука, образование», «Искусство, развлечения, масс-медиа» и «Продажи».

Средняя предлагаемая заработная плата в ХМАО, по данным базы hh.ru, сегодня составляет 47 602 рубля, а средняя ожидаемая – 49 930 рублей. По официальной статистике средняя зарплата в регионе еще выше. Так, Сургут и Ханты-Мансийский вошли в топ-5 регионов страны по уровню зарплат. Средняя заработная плата сургутян по данным Росстата за период с января по июнь составила 77 тысяч рублей. В Ханты-Мансийске объем жалованья в среднем 75,4 тысячи рублей.