175 жителей Югры оказались больны коронавирусом

В Югре за минувший день коронавирус подтвердился в 175 случаях. За весь период пандемии заразилось 23 777 жителей региона. Об этом сообщает оперативный штаб.

Территориально случаи распределились так:

Сургут – 31;

Ханты-Мансийск – 31;

Нижневартовск –19;

Урай – 16;

Когалым – 12;

Нягань – 10;

Нефтеюганск – 10;

Октябрьский район – 8;

Радужный – 7;

Кондинский район – 6;

Нижневартовский район – 5;

Советский район – 5;

Нефтеюганский район – 5;

Сургутский район – 3;

Мегион – 2;

Покачи – 2;

Лангепас – 1;

Пыть-Ях – 1;

Ханты-Мансийский район – 1.

«На момент выявления у 133 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 20 зафиксирована пневмония, у 22 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 165 случаях. По 10 контакты уточняются. Состояние 46 пациентов тяжелое, 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информирует оперштаб.