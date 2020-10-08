175 жителей Югры оказались больны коронавирусом

В Югре за минувший день коронавирус подтвердился в 175 случаях. За весь период пандемии заразилось 23 777 жителей региона. Об этом сообщает оперативный штаб.
Территориально случаи распределились так:
- Сургут – 31;
- Ханты-Мансийск – 31;
- Нижневартовск –19;
- Урай – 16;
- Когалым – 12;
- Нягань – 10;
- Нефтеюганск – 10;
- Октябрьский район – 8;
- Радужный – 7;
- Кондинский район – 6;
- Нижневартовский район – 5;
- Советский район – 5;
- Нефтеюганский район – 5;
- Сургутский район – 3;
- Мегион – 2;
- Покачи – 2;
- Лангепас – 1;
- Пыть-Ях – 1;
- Ханты-Мансийский район – 1.
«На момент выявления у 133 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 20 зафиксирована пневмония, у 22 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 165 случаях. По 10 контакты уточняются. Состояние 46 пациентов тяжелое, 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информирует оперштаб.