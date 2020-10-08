В Югре начался отбор претендентов на пост директора окружного департамента спорта

Отбор претендентов на должность директора департамента спорта Югры начался в округе накануне. Напомним, что процесс проходит несколько этапов. Сейчас стартовал первый: на конкурс заявляются кандидаты, которые должны представить свои программы развития отрасли. Далее предполагается тестирование всех претендентов, голосование общественности, теледебаты и встреча с губернатором Югры Натальей Комаровой, которая и огласит окончательное решение.

Заявиться на конкурс могут претенденты, которые имеют достаточный опыт работы и соответствующее образование. Документы будут принимать до 19 октября — все подробности можно узнать на странице окружного департамента госслужбы и кадровой политики.

Напомним, что сейчас департамент спорта работает без руководителя: об отставке директора Сергея Артамонова стало известно сразу после того, как был выбран губернатор Югры.