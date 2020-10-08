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​Окружное правительство готово помочь югорчанам, живущим в сельской местности, перебраться в дома получше. Как это сделать

В Югре действует программа помощи в покупке или постройке новых домов для жителей сельской местности

​Окружное правительство готово помочь югорчанам, живущим в сельской местности, перебраться в дома получше. Как это сделать
Фото rg.ru

Югорчане, живущие в сельской местности, могут рассчитывать на помощь от правительства региона в покупке или постройке нового дома. Для получения поддержки нужно соблюсти несколько условий, рассказывает департамент общественных связей Югры.

Во-первых, нужно жить и хотеть остаться в сельской местности – список отнесенных к этому виду территорий опубликован в постановлении правительства Югры.

Во-вторых, вы должны работать в этой сельской местности – в агропромышленном комплексе, социальной сфере или ветеринарных учреждениях, обслуживающих аграриев, а также в качестве ИП.

В-третьих, у вас должно быть не менее 30 процентов первоначального взноса на новое жилье, ибо максимум, который возместит вам бюджет – 70 процентов от стоимости строительства или покупки дома.

В-четвертых, вы сможете получить до 70 процентов не на любой дом, а исходя из нормативов: для одинокого человека – на 33 квадрата, для семьи из двух человек – 42 квадрата, а для трех и более – из расчета по 18 квадратов на человека. При этом стоимость квадратного метра рассчитывается департаментом строительства, и не будет превышать средней стоимости жилья в Югре.

На помощь округа можете дом покупать, возводить с нуля, реконструировать или вступать в долевое строительство.

И, в-пятых, получив помощь из бюджета, вы обязуетесь работать в сельской местности ближайшие пять лет.

Вот такие возможности. Если захотите – документы на выплату принимают местные администрации.


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