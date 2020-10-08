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​Физкультурный код – как в Югре создают доступную инфраструктуру для любителей и профессионалов в спорте

Югра вовлекает все больше жителей в активный образ жизни и спорт

​Физкультурный код – как в Югре создают доступную инфраструктуру для любителей и профессионалов в спорте
Фото admhmao.ru

Через десять лет доля югорчан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, вырастет с нынешних почти 50 до 70 процентов. Такие показатели установлены сформулированной президентом национальной целью «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей».

Собственно, даже нынешний уровень ведущих активный образ жизни граждан в Югре превышает ее собственные планы на 5,5 процентов, а общероссийскую планку – на 8,2 процента, но пределов совершенству нет. Как добиваться новых высот в стимулировании народа к физкультуре – было одной из тем традиционного Instagram-эфира Натальи Комаровой.

«Тема встречи заявлена югорчанами, большое количество вопросов так или иначе беспокоит людей. В числе поступающих – вопросы доступности занятий спортом. В этой связи органам власти регионального, муниципального уровня нужно принимать соответствующие решения», – заявила губернатор в начале разговора.

Тут надо сказать, что, несмотря на успехи в привлечении югорчан к физической активности, над обеспеченностью региона спортивными сооружениями с точки зрения единовременной пропускной способности еще работать и работать – за предыдущий год этот показатель вырос на два процента и достиг уровня 44,3 процента.

Но процесс идет. Например, только недавно в Ханты-Мансийске был сдан в эксплуатацию региональный центр единоборств на 5,3 тысячи квадратов и возможностью единовременно тренироваться для 200 человек. Из этого объекта, а также недавно введенного крытого хоккейного корта Нягани в эфир выходили спортсмены и показывали, как выглядят их обновленные места тренировок.

Центр единоборств усилит возможности Югры в спорте высших достижений, а также воспитывать будущих победителей крупных соревнований с самого детства. По настоянию Натальи Комаровой, эта площадка также будет открыта для муниципальных спортивных школ Ханты-Мансийска.

Также в регионе регулярно открываются крупные объекты, которые позволяют любителям поддерживать себя в форме, а профессионалам расти и готовиться к соревнованиям. Например, 50-метровый бассейн в Сургуте, водно-спортивный комплекс «Нефтяник» в Лангепасе, хоккейный корт «Урай Арена» и многие другие.

Кроме того, в Югре активно развивается спорт для людей с ограниченными возможностями. По словам легендарного югорчанина, многократного победителя Паралимпийских игр Алексея Ашапатова, ни в одном другом регионе России не уделяется столько внимания адаптивному спорту, как в Югре. В эфире с губернатором это подтвердили сами спортсмены – представители сборной округа на чемпионате России по легкой атлетике среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата, которые подключились к разговору из Адлера. Они сообщили, что наши ребята имеют шансы попасть в национальную сборную для участия в Паралимпийских играх в Токио.

Профессиональный спорт – это замечательно, но реально массовое вовлечение граждан в физическую активность возможно только при создании соответствующих условий возле дома и в городских пространствах. Например, спортивные площадки, которые оборудованы так, чтобы на них можно было оттачивать сдачу норм ГТО. А в Югре желающих хватает – на портале ГТО зарегистрированы 195 тысяч жителей нашего региона, из них 17 тысяч сдали нормы на золотые, серебряные и бронзовые значки. Для удобства и шаговой доступности в занятии спортом муниципалитеты Югры приобрели 49 комплектов спортивно-технического оборудования.

Еще больший потенциал массового спорта несет возможность бегать или ездить на велосипедах. Об этом в эфире с губернатором напомнил житель окружной столицы Тимур Фаляхов. Он предложил внести поправки в градостроительные нормы, чтобы при формировании микрорайонов учитывать пространства для беговых и велодорожек.

Оказалось, что это уже практически сделано. «Недавно окружным правительством было принято решение о том, чтобы муниципалитеты использовали в своей градостроительной документации региональный стандарт и обязательно формировали, например, велодорожки для населения. В государственную программу мы планируем ввести югорский стандарт по благоустройству поселений, включающий в том числе нормы для организации занятий спортом, формирования здорового образа жизни», – ответила югорчанину Наталья Комарова.

А замдиректора департамента строительства Югры Галина Коновалова подтвердила – специализированные пространства для пробежек и велосипедных заездов будут включены в градостроительные нормы.

К сожалению, пандемия коронавируса ударила и по спортивной сфере. Но активные югорчане готовят контрудар – например, руководитель представительства ассоциации фитнес-индустрии в Югре Илья Звонарев предложил выстроить взаимодействие с органами власти по реабилитации людей, которые перенесли коронавирус или страдают сахарным диабетом. Наталья Комарова этой идеей заинтересовалась и поручила проработать.

В целом можно сказать, что разговор о спорте прошел в довольно открытой атмосфере. Следующая тема, которую губернатор обсудит с экспертами и югорчанами, будет посвящена строительству жилья и городской архитектуре и среде в автономном округе.


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Сегодня в 00:04, просмотров: 191, комментариев: 0
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