Губернатор Югры проведет прямой эфир в Instagram на тему урбанистики и нового жилья

Генеральные вопросы урбанистики – жилье и городская среда – станут центральными темами разговора Натальи Комаровой с экспертами и простыми югорчанами в ееофициальном инстаграм-аккаунте в пятницу. Как сообщила сама губернатор, поговорить о программах улучшения жилищных условий и архитектуру ее попросили жители региона.

Традиционно на пятничный эфир Натальи Комаровой приглашаются связанные со сферой обсуждения активисты. Так, помогать в обсуждении вопросов жилья и урбанистики будут сургутский блогер Олег Избаш, архитектор Элля Тимотина, автор блога «О городах» Александр Василюха и урбанист Олег Вирачев. К обсуждению также будут привлекаться застройщики, чиновники профильных департаментов и прочие полезные эксперты.

Как всегда, вы можете оставлять свои вопросы и реплики в тематическом посте с Instagram у Натальи Комаровой, а также в специальной группе «Югра» ВКонтакте. Часть ваших комментариев попадет в эфир, на все остальные вопросы ответы придут уже после эфира – этим займутся ответственные работники департаментов.

И помните, что эфиры Натальи Комаровой – это один из эффективных способов организации обратной связи губернатора с жителями Югры, поэтому почаще пользуйтесь этим инструментарием, чтобы обозначить проблемы и вопросы, которые вас волнуют. Так, именно при помощи запросов югорчан Наталья Комарова сформировала свой план работы на третий губернаторский срок.