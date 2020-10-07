Наталья Комарова поручила главам муниципалитетов жестко контролировать ношение СИЗов в общественном транспорте

Роспотребнадзор Югры обратился к губернатору Югры Наталье Комаровой с инициативой контролировать ношение масок людьми в общественном транспорте. Этот вопрос озвучила руководитель окружного управления Роспотребнадзора Майя Соловьева на заседании оперативного штаба. Также предложили проверять наполняемость городских и межпоселковых автобусов. Как отметили спикеры, обеспечить соблюдение требуемых мер безопасности в общественном транспорте – сейчас главная задача автотранспортных предприятий, предоставляющих услуги.

Заместитель губернатора Андрей Зобницев эту инициативу поддержал. Однако Наталья Комарова отметила, что обеспечение эпидемиологической безопасности априори должно быть на контроле у местных властей.

В пресс-службе сургутской администрации корреспонденту siapress.ruрассказали, что план мероприятий уже в разработке. Соответствующие указания были переданы ответственным на собрании городского штаба.