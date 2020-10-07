В Мегионе пьяный подросток с перцовым баллончиком напал на вахтовика

В Мегионе задержан 15-летний местный житель, которого подозревают в совершении грабежа. Пьяный подросток напал на 33-летнего мужчину с перцовым баллончиком у торгового павильона на улице Транспортная.

Преступление совершено вечером 27 сентября. «Подозреваемый встретил ранее незнакомого мужчину и распылил ему в лицо перцовый газ. Лишив таким образом возможности сопротивления, подозреваемый отобрал у 33-летнего жителя Челябинской области мобильный телефон, после чего заставил потерпевшего перевести на банковскую карту денежные средства в сумме пяти тысяч рублей», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Юноша уже состоит на учете в полиции. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против собственности. Расследование нового уголовного дела продолжается.