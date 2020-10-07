Новые случаи заболевания коронавирусом в Югре выявлены в 19 муниципалитетах

В Югре за минувший день коронавирусом заразилось 169 человек. За весь период пандемии в регионе выявлено 23 602 случаев заражения. Об этом информирует оперштаб.
Территориально случаи распределились так:
В Югре за минувший день коронавирусом заразилось 169 человек. За весь период пандемии в регионе выявлено 23 602 случаев заражения. Об этом информирует оперштаб.
Территориально случаи распределились так:
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