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Накануне в Югре коронавирус подтвердился у 169 человек

Новые случаи заболевания коронавирусом в Югре выявлены в 19 муниципалитетах

Накануне в Югре коронавирус подтвердился у 169 человек
фото: siapress.ru

В Югре за минувший день коронавирусом заразилось 169 человек. За весь период пандемии в регионе выявлено 23 602 случаев заражения. Об этом информирует оперштаб.

Территориально случаи распределились так:

  • Ханты-Мансийск – 38;
  • Сургут – 31;
  • Нижневартовск –16;
  • Советский район – 12;
  • Урай – 11;
  • Нягань – 9;
  • Нефтеюганский район – 8;
  • Нефтеюганск – 8;
  • Когалым – 6;
  • Радужный – 5;
  • Сургутский район – 4;
  • Ханты-Мансийский район – 4;
  • Октябрьский район – 3;
  • Покачи – 3;
  • Югорск – 3;
  • Белоярский район – 2;
  • Мегион – 2;
  • Нижневартовский район – 2;
  • Кондинский район – 2.
    • "На момент выявления у 127 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 зафиксирована пневмония, у 11 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 158 случаях. По 11 контакты уточняются. Состояние 46 пациентов тяжелое, 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба региона.

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    Сегодня в 09:37, просмотров: 84, комментариев: 0
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