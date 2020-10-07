Новые случаи заболевания коронавирусом в Югре выявлены в 19 муниципалитетах

В Югре за минувший день коронавирусом заразилось 169 человек. За весь период пандемии в регионе выявлено 23 602 случаев заражения. Об этом информирует оперштаб.

Территориально случаи распределились так:

Ханты-Мансийск – 38;

Сургут – 31;

Нижневартовск –16;

Советский район – 12;

Урай – 11;

Нягань – 9;

Нефтеюганский район – 8;

Нефтеюганск – 8;

Когалым – 6;

Радужный – 5;

Сургутский район – 4;

Ханты-Мансийский район – 4;

Октябрьский район – 3;

Покачи – 3;

Югорск – 3;

Белоярский район – 2;

Мегион – 2;

Нижневартовский район – 2;

Кондинский район – 2.

"На момент выявления у 127 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 зафиксирована пневмония, у 11 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 158 случаях. По 11 контакты уточняются. Состояние 46 пациентов тяжелое, 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба региона.