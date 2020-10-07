Начальником УМВД по Югре стал Дамир Сатретдинов: он приехал из Хакасии

Нового начальника УМВД России по Югре прислали из Хакасии: им стал полковник полиции Дамир Сатретдинов. Указ о назначении подписал президент России Владимир Путин.

Ранее Дамир Сатретдинов работал заместителем министра внутренних дел по Республике Хакасия.

В органах 48-летний Сатретдинов трудится с 1994 года — начинал карьеру в родной Астрахани с позиции оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями, в 2012 году стал заместителем начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Астраханской области. Начальником полиции МВД по Республике Хакасия и замминистра он стал недавно — в феврале 2020 года.

Бывший руководитель полиции Югры Василий Романица вышел на пенсию. Заметим, кстати, что он выступал на заседании оперштаба, которое прошло во вторник.

Отметим, что СМИ сообщили о его уходе преждевременно — после того, как на одном из заседаний оперштаба губернатор Югры Наталья Комарова представила в качестве врио начальника УМВД Александра Ерохова — экс-руководителя сургутского УМВД (об этом siapress.ru писал в конце сентября). В окружном управлении тогда разъяснили, что Романица на месте, но пропустил заседание, поскольку в этот момент проводил совещание в собственном ведомстве.