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​Наталья Комарова в режиме онлайн проинспектировала стройки полигонов ТБО, дамб и дорог

Губернатор Югры провела онлайн-совещание о статусе важных строек региона

​Наталья Комарова в режиме онлайн проинспектировала стройки полигонов ТБО, дамб и дорог
Фото admhmao.ru

Наталья Комарова провела традиционный сеанс видеоконференцсвязи, на котором проверила статус строительства важных инфраструктурных объектов, которые важны для округа и для достижения показателей нацпроектов.

Некоторые из них она видела воочию буквально несколько дней назад, однако поручения все же раздала. Например, нефтеюганский межмуниципальный полигон, который будет собирать ТБО с района Нефтеюганска и Пыть-Яха, должен быть запущен к лету 2021 года. Губернатор поручила ответственным чиновникам проработать вопрос с подведением дороги к этому важному объекту.

Водоочистные сооружения Пыть-Яха тоже постоянно пребывают в сфере интереса губернатора. Только недавно глава города Александр Морозов докладывал ей о том, что улучшение качества воды для жителей – это один из приоритетов работы. Однако на реконструкции ВОС-1 возникли некоторые проблемы, которые Наталья Комарова поручила решить несколько дней назад, и уже сегодня Морозов сообщил, что количество рабочих на объекте увеличено и все будет сделано в срок.

«Обращаю внимание на то, что предлагаемые мероприятия должны быть эффективны и не ухудшать качество объекта», – предостерегла губернатор.

Дамба в поселке Приобье Октябрьского района практически готова. Она строится при поддержке денег нацпроекта «Экология», в следующем году объект будет запущен.

В поле зрения ВКС попало и дорожное строительство, в частности – у жилкомплекса «Иртыш» Ханты-Мансийска. Там строятся и дороги, и ливневки, и сети освещения, плюс автостоянки – при помощи нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Весь комплекс работ планируют завершить к концу года.


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07 октября в 08:13, просмотров: 665, комментариев: 0
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