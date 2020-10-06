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​Правительство Югры разработало два сценария в развитии региональной экономики на три года

В Югре утвержден базовый и консервативный сценарий развития региона на три года

​Правительство Югры разработало два сценария в развитии региональной экономики на три года
Фото admhmao.ru

Два сценария социально-экономического развития подготовило правительство Югры, дабы формировать планы работы на ближайшие три года. Переменной в этих сценариях является эпидемиологическая обстановка и меняющаяся из-за нее экономика. Но базово, конечно, все прогнозы и планы строятся на основании задач национального развития, поставленных на ближайшие годы президентом, рассказывает департамент общественных связей Югры.

Ключевые задачи сейчас – восстановить занятость и уровень доходов граждан, чтобы выйти на устойчивый рост экономики. «Прогноз социально-экономического развития Югры разработан в двух вариантах: консервативном и базовом. Базовый вариант прогноза основан на тенденциях роста, восстановления сбалансированности экономики при безусловном выполнении принятых и принимаемых бюджетных обязательств», – отметила Наталья Комарова в ходе совещания, посвященного этим вопросам.

В настоящий момент за основу планов правительства и, в частности, формирования бюджета округа на 2021-2023 годы, взят базовый сценарий, который предполагает оптимистическое развитие событий – в частности, рост ВРП до 2 процентов.

«Так, прогнозируется устойчивый рост реальных денежных доходов населения, снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, темп роста объема платных услуг на уровне не менее 4-5 процентов ежегодно, восстановление и увеличение численности занятых в малом и среднем предпринимательстве», – заявил по этому поводу замгубернатора Николай Милькис.

Теперь региональному руководству предстоит найти разумный баланс между предоставлением бизнесу льгот, в том числе налоговых, дабы стимулировать инвестиции и восстановление экономики, и необходимость наполнять бюджет налоговыми поступлениями, дабы исполнить все социальные обязательства. Уверенность в том, что этот баланс будет найдет, выразил зампредседателя общественного совета при департаменте финансов Юрий Манчевский: «Сформированные ориентировки бюджета на 2021-2023 годы вселяют уверенность в жителей Югры и органов местного самоуправления».


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06 октября в 23:45, просмотров: 179, комментариев: 0
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