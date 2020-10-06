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​Благодаря Фонду развития Югры в регионе появится новое технологичное производство за сотни миллионов рублей

Фонд развития Югры выделил 300 млн рублей на создание нового производства

​Благодаря Фонду развития Югры в регионе появится новое технологичное производство за сотни миллионов рублей
Фото metalinfo.ru

Фонд развития Югры выделил льготный займ в размере 300 млн рублей компании «Самотлорнефтепромхим». Эти деньги компания получила по программе «Проекты развития» на создание нового производства крупноузловой сборки бурового оборудования. Как сообщает департамент общественных связей Югры, займ будет выдан на пять лет с льготной ставкой в 1 процент, причем с банковской гарантией.

Создание этого высокотехнологичного производства позволит компании, работающей в нефтесервисной сфере на базе Нижневартовска, сохранить более трех тысяч рабочих мест в Югре.

Фонд развития Югры был создан правительством региона в 2013 году, его главная задача – помощь инвесторам в агропромышленной сфере. Так, бизнес может приходить в этот фонд как к «единому окну» для реализации своих инициатив в области сельского хозяйства и производства. К тому же инвесторы могут претендовать на займы от 5 до 500 млн рублей под льготные проценты (от 1 до 3) и сроком до десяти лет.

Среди проектов, которым оказывает поддержку Фонд развития Югры – три технопарка (в Сургуте, Нижневартовске и Нягани), технологический центр «Бажен», четыре межмуниципальных полигона ТБО и второй мост через Обь.


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06 октября в 23:21, просмотров: 196, комментариев: 0
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