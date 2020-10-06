Югорский оперштаб по противодействию коронавирусу принял решение увеличить осенние каникулы до 14 дней

Осенние каникулы для школьников в Югре продлятся не неделю, а две: такое решение приняли члены регионального оперативного штаба сегодня.

Таким образом, детей отправят на отдых с 26 октября по 8 ноября.

На заседании рабочей группы по профилактике коронавируса пришли к выводу, что сдвигать осенние каникулы на более ранний срок нет необходимости. Это решение озвучил директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин: «Мы рассмотрели этот вопрос на заседании рабочей группы противоэпидемической и пришли к выводу, что учитывая обстановку, динамику; также исходя из того, как сейчас классы уходят на дистанционную форму и возвращаются – у нас только сегодня вернулось на очную форму обучения 55 классов – мы считаем, что сдвигать сроки осенних каникул на более ранний срок сейчас не стоит».

Уровень заболеваемости в школах сейчас на 37% ниже эпидемического порога. В суточной статистике 19 случаев – это работники и учащиеся школ в 17 объектах Югры.