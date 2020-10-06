В труднодоступных поселениях Югры завышали цены на продукты

На территориях Берёзовского района с ограниченными сроками ввоза продукции предприниматели завышали цены на продукты почти в два раза. Нарушения при ценообразовании выявила прокурорская проверка.

«В ходе изучения деятельности индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу социально значимых продуктов питания в Березовском районе, установлено, что при реализации круп, овощей, молочной продукции, хозяйствующими субъектами превышается установленная законом торговая надбавка. В отдельных случаях наценка на реализуемые продукты достигла 77 процентов при максимально допустимом уровне в 45 процентов», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

В отношении двух индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения в территориальный отдел Роспотребнадзора. Также им внесены представления об устранении нарушений закона. Результат рассмотрения актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры.