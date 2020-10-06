В Югре за прошедшие сутки произошло два ДТП с несовершеннолетними

Два ребенка из Югры стали жертвами ДТП за минувший день. Об этом сообщает пресс-служба окружной ГИБДД.

Первый инцидент произошел в Нефтеюганске: 49-летний водитель «ГАЗа» наехал на мальчика во дворе жилого дома. Во втором случае пострадал подросток из Нижневартовска: юный пешеход угодил под колеса «КИА», когда перебегал дорогу. Оба ребенка получили травмы.

Напомним, что в регионе наступает зимний период, в связи с чем может увеличиться количество ДТП. Госавтоинспекция предупредила водителей о том, что необходимо своевременно поменять резину, следить за дорожным покрытием и быть более бдительным.