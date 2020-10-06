За минувший день число погибших от коронавируса в Югре увеличилось до 194

В Югре за минувший день из-за коронавируса умерли два человека. Таким образом, за весь период пандемии в регионе скончалось 194 пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб.

Напомним, что накануне диагноз подтвердился у 153 жителей региона. За все время выявили 23 433 случаев заражения. Состояние 41 пациента тяжелое, 28 подключены к аппаратам ИВЛ. Выздоровело за последние сутки 73 человека, за весь период пандемии – 21 520 югорчан.

Больше всего заболевших выявили в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нефтеюганске. Меньше всего – в Лангепасе, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах.