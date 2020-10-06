Коронавирусом 5 октября заболели жители 16 муниципалитетов Югры

По состоянию на 6 октября в Югре 23 433 человека болеют коронавирусом. Прирост за последние сутки составил 153 человека. Больше всего новых случаев выявлено в Сургуте и Ханты-Мансийске. Данные по региону опубликовал оперштаб:

Сургут – 36;

Ханты-Мансийск – 35;

Нефтеюганск – 20;

Урай – 8;

Нягань – 8;

Советский район – 7;

Сургутский район – 6;

Когалым – 6;

Мегион – 6;

Нефтеюганский район – 6;

Нижневартовск – 5;

Югорск – 5;

Покачи – 2;

Лангепас – 1;

Октябрьский район – 1;

Ханты-Мансийский район – 1.

«На момент выявления у 113 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 22 зафиксирована пневмония, у 18 человек – бессимптомно. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 6 927 человек, сняты с наблюдения – 80 366. За сутки на COVID-19 обследовано 1 898 человек, всего – 654 128», - говорится в сообщении оперативного штаба.

При этом сообщается, что состояние 41 пациента тяжелое, 28 подключены к аппаратам ИВЛ. Выздоровело за последние сутки 73 человека, за весь период пандемии – 21 520 югорчан.