Коронавирусом 5 октября заболели жители 16 муниципалитетов Югры

По состоянию на 6 октября в Югре 23 433 человека болеют коронавирусом. Прирост за последние сутки составил 153 человека. Больше всего новых случаев выявлено в Сургуте и Ханты-Мансийске. Данные по региону опубликовал оперштаб:
Сургут – 36;
Ханты-Мансийск – 35;
Нефтеюганск – 20;
Урай – 8;
Нягань – 8;
Советский район – 7;
Сургутский район – 6;
Когалым – 6;
Мегион – 6;
Нефтеюганский район – 6;
Нижневартовск – 5;
Югорск – 5;
Покачи – 2;
Лангепас – 1;
Октябрьский район – 1;
Ханты-Мансийский район – 1.
«На момент выявления у 113 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 22 зафиксирована пневмония, у 18 человек – бессимптомно. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 6 927 человек, сняты с наблюдения – 80 366. За сутки на COVID-19 обследовано 1 898 человек, всего – 654 128», - говорится в сообщении оперативного штаба.
При этом сообщается, что состояние 41 пациента тяжелое, 28 подключены к аппаратам ИВЛ. Выздоровело за последние сутки 73 человека, за весь период пандемии – 21 520 югорчан.