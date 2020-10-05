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​Наталья Комарова проконтролировала очистку воды и строительство школ в Пять-Яхе

Губернатор Югры приехала в Пыть-Ях с рабочей встречей к главе города

​Наталья Комарова проконтролировала очистку воды и строительство школ в Пять-Яхе
Фото admhmao.ru

Наталья Комарова сегодня, 5 октября, успела побывать не только в Нефтеюганске, но и Пыть-Яхе. Там она встретилась с главой Александром Морозовым, который отчитался перед главой региона о работе и ближайших планах, сообщает департамент общественных связей Югры.

В частности, Морозов рассказал о решении одной из главных проблем Пыть-Яха – аварийном жилье. В частности, город снес 1200 балков, но еще более чем в 400 таких бытовках обитают люди. Кроме того, есть 44 аварийных дома площадью 38 тысяч квадратных метров, и все это должно быть расселено и снесено к 2024 году.

В городе строятся канализационные и очистные сооружения, чтобы улучшить качество воды, правда, с некоторым отставанием от графика. Тут Наталья Комарова указала на необходимость решения проблемы, чтобы жители получали качественную воду как можно скорее.

Еще одно задание губернатора – переход детей Пыть-Яха на обучение только в первую смену. «Прошу взвешенно подойти к этому вопросу, выработать сбалансированные решения», – намекнула глава региона. Морозов доложил, что сейчас идет строительство одной школы, и еще две могут быть реконструированы. В итоге глава пообещал, что переход всех детей на одну смену состоится в ближайшем будущем.

После встречи Наталья Комарова вручила выдающимся жителям Пыть-Яха государственные награды – в числе получивших были отчаянно сражавшиеся с коронавирусом медики, волонтеры, общественники, учителя. Далее глава региона посетила некоторые объекты на территории города, например, новый производственный корпус по ремонту электропогружных установок, где будут работать почти 500 человек, и который будет платить почти 600 млн рублей в виде налогов.


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05 октября в 23:05, просмотров: 144, комментариев: 0
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