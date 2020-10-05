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​В Югре реконструируют огромный и уникальный спортивный комплекс

Наталья Комарова посетила стройку спорткомплекса «Сибиряк» в Нефтеюганске

​В Югре реконструируют огромный и уникальный спортивный комплекс
Фото admhmao.ru

Огромный и уникальный спорткомплекс «Сибиряк» появится в 2021 году в Нефтеюганске. По сути, на месте старого аналогичного объекта делается новый, отвечающий всем современным требованиям. Сегодня, 5 октября, стройплощадку посетила губернатор Наталья Комарова, рассказывает департамент общественных связей Югры.

Реконструкция «Сибиряка» стартовала в декабре 2019 года, завершить ее планируют к середине 2021 года. Здание приводят ко всем современным нормативам – расширяют двери и окна, меняют витражи и гидроизоляцию, модернизируют противопожарную систему и так далее. Заниматься в новом спорткомплексе будут акробаты и пловцы.

«Это сложный объект, так как ведется перестройка существующего ранее спорткомплекса. Хорошо, что эксплуатирующая организация сопровождает каждый шаг строительства», – отметила глава Югры.

В ходе рабочей поездки в Нефтеюганск Наталья Комарова также возложила цветы к монументу «Древо жизни», который воздвигнут в память о погибших в 2016 году юных нефтеюганских спортсменов. Памятник установлен возле спорткомплекса.

Также губернатор побывала в новом производственном цехе по производству металлоконструкций «ЮграПромТехСервис», который даст городу дополнительно 250 рабочих мест. А еще – вручила награды учителям города по случаю их профессионального праздника.

В эти недели Наталья Комарова проводит рабочие поездки по муниципалитетам региона, а также встречается с их главами, чтобы получить отчеты о работе и дать им понимание ближайшей перспективы деятельности.


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Сегодня в 18:33, просмотров: 317, комментариев: 0
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