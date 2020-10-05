Общественники требуют лишить Эдуарда Логинова статуса члена ОП Югры за предложение сдавать детей в детдома

На сайте Change.orgопубликована петиция с требованием лишить Эдуарда Логинова статуса члена Общественной палаты Югры. Обращение, адресованное губернатору округа Наталье Комаровой, на момент публикации новости подписали 158 человек. Поводом для петиции послужило предложение общественника сдать детей в детские дома тем, кто не может их содержать.

Что случилось?

Член общественной палаты Югры, председатель общественной организации ветеранов боевых действий «Содружество» Эдуард Логинов, комментируя пост в социальных сетях, написал: «Как же утомляют такие посты требования от государства чего-то. Не можете содержать детей – сдайте их в детский дом и государство будет о них заботиться и поверьте, уж получше, чем некоторые родители. Вы ответьте не мне, а себе, вы детей рожали государству??? Или сейчас скажете, государство призывает поднимать демографии, а своей то головой вы думаете?! Завтра к власти придёт какой нибудь дегенерат и начнёт говорить, прыгнете с крыши высотки дадим денег, будете прыгать?! Вы рожаете, а не государство, замечу вам, а налогоплательщики должны содержать вас в ущерб развитию страны...».

Кто извинился?

Комментарий под постом многодетной матери Надежды Пачгановой вызвал моментальный общественный резонанс. За коллегу пришлось извиняться председателю общественной палаты Югры Ирине Максимовой.

«Я прочитала и очень расстроилась. Я от имени общественной палаты Югры хочу извиниться за некорректные высказывания, в частности, о сдаче детей в детский дом. Мне очень неприятно, что произошла такая история. Это не позиция общественной палаты, поскольку мы очень много внимания уделяем семейной политике в регионе, это его личная позиция», – цитирует Максимову ТАСС.

Сам Логинов объяснил свои слова тем, что они были обращены не ко всем многодетным семьям, а непосредственно к посту Пачгановой. «Я сам воспитываю трех детей, поэтому говорить, что я оскорбил всех многодетных - это не так», – добавил общественник.

Что будет дальше?

Создатель петиции Антон Пантин считает, что Логинова необходимо лишить статуса члена Общественной палаты, потом что он своими действиями нарушил Кодекс этики организации.

В Общественной палате рассчитывают разобраться в ситуации на заседании комиссии по семейной политике, на которое пригласят Логинова и Пачганову.

Такое уже было

Благодаря подобному заявлению всероссийскую известность получила уральская чиновница Ольга Глацких. Занимая должность директора департамента молодежной политики Свердловской области, на встрече со школьниками в Кировграде женщина заявила: «На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать, ну, то есть, если мы будем идти от истоков. Все знают свои права, но все забыли про свои обязанности».

Впрочем, без хорошей работы Глацких из-за такой позиции не осталась. С поста директора департамента она ушла по собственному желанию и вскоре заняла пост заместителя директора дворца игровых видов спорта «Уралочка».