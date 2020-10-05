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​В Югре на борьбу с пандемией COVID-19 направят десять миллиардов рублей

Власти ХМАО рассказали, во сколько обходится устранение последствий COVID-пандемии

​В Югре на борьбу с пандемией COVID-19 направят десять миллиардов рублей
Фото: pixabay.com

В 2020 году в Югре на профилактику и устранение последствий пандемии коронавируса направят 10,2 миллиарда рублей. Средства пойдут на выплаты медицинским работникам, оснащение коечного фонда, покупку средств индивидуальной и коллективной защиты, лекарств, поддержку малого и среднего бизнеса, некоммерческих организаций и муниципалитетов. Об этом ТАСС рассказала директор департамента финансов - заместитель губернатора Югры Вера Дюдина.

В первом полугодии COVID-расходы в регионе составили 3,2 миллиарда рублей, 1,2 млрд рублей – федеральные средства. Общий объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2020 году составит 3,9 миллиарда рублей.

В Югре зарегистрировано 23 280 случаев новой коронавирусной инфекции. В округе продолжает действовать режим обязательной самоизоляции для отдельных категорий граждан. С 1 сентября реализуется третий этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.


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Сегодня в 10:31, просмотров: 36, комментариев: 0
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