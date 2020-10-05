Власти ХМАО рассказали, во сколько обходится устранение последствий COVID-пандемии

В 2020 году в Югре на профилактику и устранение последствий пандемии коронавируса направят 10,2 миллиарда рублей. Средства пойдут на выплаты медицинским работникам, оснащение коечного фонда, покупку средств индивидуальной и коллективной защиты, лекарств, поддержку малого и среднего бизнеса, некоммерческих организаций и муниципалитетов. Об этом ТАСС рассказала директор департамента финансов - заместитель губернатора Югры Вера Дюдина.

В первом полугодии COVID-расходы в регионе составили 3,2 миллиарда рублей, 1,2 млрд рублей – федеральные средства. Общий объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2020 году составит 3,9 миллиарда рублей.

В Югре зарегистрировано 23 280 случаев новой коронавирусной инфекции. В округе продолжает действовать режим обязательной самоизоляции для отдельных категорий граждан. С 1 сентября реализуется третий этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.