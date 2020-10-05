В Югре за весь период пандемии умерли 192 человека

В Югре умер еще один пациент с лабораторно подтвержденным коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 192 человека. Об этом сообщает оперштаб.

Напомним, что накануне в регионе выявили 159 новых случаев заражения. Состояние 46 пациентов тяжелое, 27 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 40 человек, за весь период пандемии – 21 447 югорчан.

Больше всего заболевших выявили в Сургуте, Нефтеюганске и Нижневартовске. Меньше всего – в Покачах и Нижневартовском районе.