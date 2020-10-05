Накануне новые случаи коронавируса зарегистрировали в 17 муниципалитетах Югры

В Югре за минувший день коронавирусом заразились 159 человек. Таким образом, за весь период пандемии в регионе выявлено 23 280 случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.
Территориально случаи распределились так:
- Сургут – 39;
- Нефтеюганск – 20;
- Нижневартовск – 17;
- Ханты-Мансийск – 15;
- Урай – 10;
- Нефтеюганский район – 10;
- Нягань – 7;
- Советский район – 7;
- Сургутский район – 6;
- Когалым – 5;
- Мегион – 5;
- Октябрьский район – 5;
- Лангепас – 4;
- Радужный – 4;
- Югорск – 3;
- Покачи – 1;
- Нижневартовский район – 1.
«На момент выявления у 105 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 35 зафиксирована пневмония, у 19 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 145 случаях. По 14 контакты уточняются. Состояние 46 пациентов тяжелое, 27 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.