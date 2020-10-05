Накануне новые случаи коронавируса зарегистрировали в 17 муниципалитетах Югры

В Югре за минувший день коронавирусом заразились 159 человек. Таким образом, за весь период пандемии в регионе выявлено 23 280 случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Территориально случаи распределились так:

Сургут – 39;

Нефтеюганск – 20;

Нижневартовск – 17;

Ханты-Мансийск – 15;

Урай – 10;

Нефтеюганский район – 10;

Нягань – 7;

Советский район – 7;

Сургутский район – 6;

Когалым – 5;

Мегион – 5;

Октябрьский район – 5;

Лангепас – 4;

Радужный – 4;

Югорск – 3;

Покачи – 1;

Нижневартовский район – 1.

«На момент выявления у 105 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 35 зафиксирована пневмония, у 19 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 145 случаях. По 14 контакты уточняются. Состояние 46 пациентов тяжелое, 27 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.