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За минувшие сутки 159 югорчан заболели COVID-19

Накануне новые случаи коронавируса зарегистрировали в 17 муниципалитетах Югры

За минувшие сутки 159 югорчан заболели COVID-19
фото: siapress.ru

В Югре за минувший день коронавирусом заразились 159 человек. Таким образом, за весь период пандемии в регионе выявлено 23 280 случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Территориально случаи распределились так:

  • Сургут – 39;
  • Нефтеюганск – 20;
  • Нижневартовск – 17;
  • Ханты-Мансийск – 15;
  • Урай – 10;
  • Нефтеюганский район – 10;
  • Нягань – 7;
  • Советский район – 7;
  • Сургутский район – 6;
  • Когалым – 5;
  • Мегион – 5;
  • Октябрьский район – 5;
  • Лангепас – 4;
  • Радужный – 4;
  • Югорск – 3;
  • Покачи – 1;
  • Нижневартовский район – 1.

«На момент выявления у 105 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 35 зафиксирована пневмония, у 19 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 145 случаях. По 14 контакты уточняются. Состояние 46 пациентов тяжелое, 27 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.


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Сегодня в 10:21, просмотров: 81, комментариев: 0
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