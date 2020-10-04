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В Когалыме пятерых подростков устроили на работу не по правилам: компанией заинтересовалась прокуратура

В Когалыме пятеро подростков работали без трудовых книжек и спецодежды

В Когалыме пятерых подростков устроили на работу не по правилам: компанией заинтересовалась прокуратура
фото: pixabay.com

Одна из энергокомпаний в Когалыме заставляла пятерых подростков работать без спецодежды и СИЗов. Также прокуратура выяснила, что на юных горожан не были оформлены трудовые книжки, а договора заключены без согласия органов опеки и справок о состоянии здоровья.

«По выявленным нарушениям прокурором города директору акционерного общества внесено представление, по результатам его рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено два должностных лица», – сообщают представители югорской прокуратуры.

Тем не менее, после этих мер компания исправила все нарушения, выявленные ведомством.


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04 октября в 15:04, просмотров: 3429, комментариев: 2
Комментарии:
Флудер
не нравится
04 октября в 20:29
Подросткам вообще трудно куда либо устроиться. Работодателю это геморрой большой. А если показательно наказывать, так вообще никто брать не будет. Пусть лучше воруют.
вера
не нравится
05 октября в 12:58
и работать не дают
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