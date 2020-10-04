В Когалыме пятеро подростков работали без трудовых книжек и спецодежды

Одна из энергокомпаний в Когалыме заставляла пятерых подростков работать без спецодежды и СИЗов. Также прокуратура выяснила, что на юных горожан не были оформлены трудовые книжки, а договора заключены без согласия органов опеки и справок о состоянии здоровья.

«По выявленным нарушениям прокурором города директору акционерного общества внесено представление, по результатам его рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено два должностных лица», – сообщают представители югорской прокуратуры.

Тем не менее, после этих мер компания исправила все нарушения, выявленные ведомством.