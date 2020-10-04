С 1 ноября РЖД отменяет два пригородных поезда из Нижневартовска и Сургута

С первого ноября два пригородных поезда, курирующих из Нижневартовска и Сургута, будут отменены. Об этом сообщает пресс-служба АО «Свердловская пригородная компания».

Таким образом, проезд на поездах больше не будет доступен по этим маршрутам:

№ 7494/7492 Сургут – Ульт-Ягун – Нижневартовск-1;

№ 7491/6093 Нижневартовск-1 – Ульт-Ягун – Сургут.

«Свердловская железная дорога обращается к пассажирам с просьбой внимательно следить за расписанием пригородных поездов. С информацией можно ознакомиться в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Пригород», пригородных кассах, на сайтах «РЖД» и «СПК», по телефону Единого информационно-сервисного центра 8-800-775-00-00», – пишет пресс-центр «СвЖД».