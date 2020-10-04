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В Югре умер еще один пациент с лабораторно подтвержденным COVID-19

Число умерших из-за коронавируса жителей Югры достигло 191

В Югре умер еще один пациент с лабораторно подтвержденным COVID-19
фото: siapress.ru

Накануне из-за коронавируса скончался один пациент из Югры. Таким образом, пандемия унесла жизни 191 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Напомним, что за минувший день коронавирусом заразились 155 жителей округа. Состояние 38 пациентов тяжелое, 21 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 60 человека, за весь период пандемии – 21 407 югорчан.

Больше всего зараженных выявили в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нефтеюганске. Меньше всего – в Мегионе и Нефтеюганском районе.


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Сегодня в 12:04, просмотров: 499, комментариев: 0
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