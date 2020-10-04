Количество подтвержденных за весь период пандемии случаев заражения COVID-19 в Югре перевалило за 23 тысячи

В Югре накануне COVID-19 подтвердился у 155 человек. Таким образом, за весь период пандемии было зарегистрировано 23 121 новых случаев на территории округа. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые заболевшие выявлены в 20 муниципалитетах региона:
- Сургут – 41;
- Ханты-Мансийск – 23;
- Нефтеюганск – 13;
- Урай – 10;
- Нижневартовск – 10;
- Октябрьский район – 8;
- Радужный – 7;
- Советский район – 7;
- Сургутский район – 5;
- Лангепас –5;
- Нягань – 5;
- Когалым – 4;
- Ханты-Мансийский район – 3;
- Югорск – 3;
- Покачи – 3;
- Березовский район – 2;
- Нижневартовский район – 2;
- Кондинский район – 2;
- Нефтеюганский район – 1;
- Мегион – 1.
«На момент выявления у 100 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 35 зафиксирована пневмония, у 20 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 141 случае. По 14 контакты уточняются. Состояние 38 пациентов тяжелое, 21 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в оперштабе Югры.