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За сутки в Югре коронавирусом заразились 155 человек

Количество подтвержденных за весь период пандемии случаев заражения COVID-19 в Югре перевалило за 23 тысячи

За сутки в Югре коронавирусом заразились 155 человек
фото: siapress.ru

В Югре накануне COVID-19 подтвердился у 155 человек. Таким образом, за весь период пандемии было зарегистрировано 23 121 новых случаев на территории округа. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые заболевшие выявлены в 20 муниципалитетах региона:

  • Сургут – 41;
  • Ханты-Мансийск – 23;
  • Нефтеюганск – 13;
  • Урай – 10;
  • Нижневартовск – 10;
  • Октябрьский район – 8;
  • Радужный – 7;
  • Советский район – 7;
  • Сургутский район – 5;
  • Лангепас –5;
  • Нягань – 5;
  • Когалым – 4;
  • Ханты-Мансийский район – 3;
  • Югорск – 3;
  • Покачи – 3;
  • Березовский район – 2;
  • Нижневартовский район – 2;
  • Кондинский район – 2;
  • Нефтеюганский район – 1;
  • Мегион – 1.

«На момент выявления у 100 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 35 зафиксирована пневмония, у 20 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 141 случае. По 14 контакты уточняются. Состояние 38 пациентов тяжелое, 21 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в оперштабе Югры.


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Сегодня в 11:58, просмотров: 835, комментариев: 0
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