Количество подтвержденных за весь период пандемии случаев заражения COVID-19 в Югре перевалило за 23 тысячи

В Югре накануне COVID-19 подтвердился у 155 человек. Таким образом, за весь период пандемии было зарегистрировано 23 121 новых случаев на территории округа. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые заболевшие выявлены в 20 муниципалитетах региона:

Сургут – 41;

Ханты-Мансийск – 23;

Нефтеюганск – 13;

Урай – 10;

Нижневартовск – 10;

Октябрьский район – 8;

Радужный – 7;

Советский район – 7;

Сургутский район – 5;

Лангепас –5;

Нягань – 5;

Когалым – 4;

Ханты-Мансийский район – 3;

Югорск – 3;

Покачи – 3;

Березовский район – 2;

Нижневартовский район – 2;

Кондинский район – 2;

Нефтеюганский район – 1;

Мегион – 1.

«На момент выявления у 100 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 35 зафиксирована пневмония, у 20 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 141 случае. По 14 контакты уточняются. Состояние 38 пациентов тяжелое, 21 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в оперштабе Югры.