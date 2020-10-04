Студентов-волонтеров из Югры отметили государственными наградами за помощь в борьбе с коронавирусом

Вчера, 3 октября, губернатор Югры Наталья Комарова вручила государственные награды восьми студентам-добровольцам: Арине Ворошниной, Диане Карасевой, Даниилу Мозеру, Марине Сауковой, Юлии Кузнецовой, Алдабергену Панаеву, Татьяне Чувандейкиной и Анне Шенгелая. Их поблагодарили за борьбу на передовой с COVID-19 и вручили памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе».

«Памятная медаль – это знак признания вашего личного вклада в борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. 167 югорских добровольцев, для которых смысл жизни – оказание помощи тем, кто находится в непростой жизненной ситуации. Своими добрыми поступками вы отвечаете на вызовы времени, помогаете людям преодолеть трудности и принять правильные решения. Югорчане благодарят вас за поддержку. Спасибо вам большое», – подчеркнула глава региона.

Отметим, что данная награда была учреждена президентом России за большую общественную значимость за участие в акции «#МыВместе», которая была организована во время ограничительных мер.